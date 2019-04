Jamilson Name e vereador Alessandro Paulino querem mais segurança na BR-163 em Caarapó

O deputado estadual Jamilson Name, atendendo ao pedido do vereador Alessandro Paulino, encaminhou um pedido de instalação de redutor de velocidade na rodovia BR-163, no trecho que cruza o perímetro urbano do município de Caarapó.

A BR-163 é uma via de alta velocidade que passa por área residencial e de comércio em Caarapó. O objetivo dos parlamentares é aumentar a proteção e a segurança dos pedestres.

Conforme relatos da população, os motoristas trafegam em altíssima velocidade, o que já ocasionou vários acidentes e representa um risco para os alunos, trabalhadores, ciclistas e todas as pessoas que transitam pela região.