Jamilson Name e prefeita Marcela reivindicam reforma de ponte em Corguinho

O deputado estadual Jamilson Name solicitou na Assembleia Legislativa que o Governo do Estado disponibilize mão-de-obra e materiais para a manutenção da ponte de madeira sobre o rio Taboco, na região da Fazenda Constantino.

A Indicação do deputado tem apoio da solicitação da prefeita de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes. Conforme a prefeita, a ponte de madeira localizada sobre o rio Taboco tem 40 metros e é fundamental para o escoamento da produção da bacia leiteira, além de ser a principal para o transporte escolar e dos pequenos produtores rurais à sede do Distrito de Taboco.

A Indicação do deputado estadual Jamilson Name com a prefeita Marcela Ribeiro Lopes foi encaminhada em regime de urgência para Luiz Roberto Martins Araújo, diretor-presidente da AGESUL - Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos.