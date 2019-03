Jamilson Name e o vereador Pedrinho Cabeleireiro pedem asfalto para a MS-338

O deputado estadual Jamilson Name e o vereador Pedrinho Cabeleireiro, do município de Camapuã, solicitaram ao Governo do Estado a realização de obras para asfaltar a rodovia MS-338, que liga Camapuã a Ribas do Rio Pardo.

O trecho não conta com asfalto e o terreno arenoso e, em alguns trechos, prejudicado pela chuva dificulta o transporte de cargas dos produtores rurais da região.

O pedido do deputado Jamilson Name como vereador Pedrinho Cabeleireiro foi encaminhado ao Governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura Murilo Zauith.