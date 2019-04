Jamilson Name denuncia péssimas condições da UBSF da Vila Fernanda

O deputado estadual Jamilson Name, membro da Comissão de Serviço Público e Administração da Assembleia Legislativa, apresentou uma Indicação denunciando uma série de problemas no atendimento à população na Unidade Básica de Saúde da Família da Vila Fernanda, localizada na região do Portal Caiobá, em Campo Grande.

O parlamentar solicitou providências urgentes em relação às péssimas condições de conservação do local, o defeito na geladeira que acondiciona vacinas que não estava funcionando, falta de folhas de papel sulfite para imprimir exames e de funcionários para recepcionar quem busca atendimento.

Outro problema denunciado que é recorrente em diversas unidades de saúde da Capital é a falta de médicos. Conforme os moradores do Portal Caiobá, a UBS conta com médico apenas uma vez por semana.

“É inadmissível que uma Unidade Básica de Saúde trabalhe dessa forma e que desperdice dinheiro público, perdendo vacinas por falta de local adequado para a sua conservação. Nossa iniciativa é buscar junto à Secretaria de Saúde soluções para acabar com o descaso do Poder Público com a perda de medicamentos e péssimas condições de atendimento ao público”, destaca o deputado estadual Jamilson Name.