Jamilson Name defende a educação como foco principal para renovação

O candidato a deputado estadual Jamilson Name leva como uma das suas prioridades de campanha a qualidade da educação e a valorização do profissional administrativo. Ele percorreu mais de 40 municípios, onde identificou os problemas apresentados pela população.

Como deputado estadual, Name entende que são grandes os desafios a serem enfrentados para melhorar o ensino público em Mato Grosso do Sul. Entre eles, algumas das reclamações são a falta de estrutura adequada, falta de tecnologia aplicada nas escolas, além dos problemas com o transporte escolar em zonas rurais.

Jamilson defende o respeito aos profissionais da educação como um todo e seu bem estar. “Precisamos valorizar desde o administrativo ao professor, garantindo formação continuada de qualidade a todos os servidores. Também é necessário cuidar da saúde física e mental desses profissionais, visto que hoje temos um grande número de professores que deixam a profissão por problemas de saúde físico e mental.

No ano de 2013, a Assembleia Legislativa aprovou o PLº 8.474 e derrubou o veto do então governador, que criou o Programa Psicofisio-laboral destinado aos professores da Rede Estadual de Ensino mas que até hoje não foi aplicado.

Na Assembleia Legislativa, Jamilson vai lutar para garantir recursos para a aplicação dessa lei que vai beneficiar os profissionais da educação e valorizar os profissionais do ensino no Estado. “Quero trabalhar para ajudar as prefeituras com recursos para serem aplicados na educação, visando em primeiro lugar o bem estar dos estudantes e professores. Somente atuando dessa forma poderemos elevar os índices de ensino no Estado e principalmente garantir a satisfação de ser professor”.

Outros projetos defendidos por Jamilson para a educação são ampliar as escolas de tempo integral nos municípios e implementar escolas técnicas para atender a demanda profissional de cada região.