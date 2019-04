Jamilson e Dr Maia querem aumento da frota de veículos adaptados no Detran

O deputado estadual Jamilson Name apresentou na Assembleia Legislativa uma Indicação solicitando que o Detran/MS - Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul – amplie a frota de veículos adaptados para pessoas com deficiência.

A medida facilita o acesso da população com deficiência para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação-CNH. Conforme informações, o Detran tem apenas dois veículos com essas características para aulas de direção e avaliação prática.

O pedido é uma parceria com o vereador Doutor Maia, da Câmara Municipal de Costa Rica.

O Detran em Campo Grande é responsável pelo atendimento às pessoas com deficiência de grande parte do interior de mato Grosso do Sul e o deputado Jamilson Name e o vereador Doutor Maia destacam o alto custo para quem tem que se deslocar até a Capital dentro dos 20 dias de duração do processo para habilitação.

Com mais carros disponíveis, o tempo de espera pela aula e os custos para os candidatos a Carteira de Habilitação reduziriam.