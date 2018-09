Já imaginava que seria alvo do debate, diz Haddad

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, afirmou após o debate das emissoras católicas que já imaginava que seria o alvo dos demais candidatos.

No encontro dos presidenciáveis, realizado em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Haddad foi alvo de questionamentos de Geraldo Alckmin (PSDB) e Alvaro Dias (Podemos) sobre os governos petistas.

Questionado sobre o leve embate que teve com Ciro Gomes (PDT) durante o debate, Haddad se limitou a dizer que eles são amigos.