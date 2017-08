Ivan Valente diz que entrou com pedido de liminar para votar denúncia da PGR

O deputado Ivan Valente (PSOL-RJ) confirmou nesta quarta-feira, 2, que o partido entrou com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar que o plenário da Câmara analise hoje a denúncia original da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e não o parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que foi aprovado na CCJ da Casa e que pede o arquivamento da denúncia.

"Já protocolamos o pedido e esperamos que essa liminar saia a qualquer momento", disse Valente. Segundo o deputado, no entanto, o pedido ainda não foi distribuído para nenhum ministro do Supremo.

