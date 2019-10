Itaquibots homenageia Onevan, magistrados e procurador da Justiça do Trabalho

Onevan e autoridades da Justiça do Trabalho foram homenageados pelos estudantes de Itaquiraí

Autoridades receberam camisetas personalizadas como agradecimento

Assembleia Legislativa (23/10/19) – O deputado estadual Onevan de Matos, o desembargador João de Deus Gomes de Souza (ouvidor do TRT-24), o juiz federal Márcio Alexandre da Silva (gestor do “Programa de Erradicação do Trabalho Infantil”) e o procurador da República Jeferson Pereira (MPT/MS) foram homenageados pela equipe estudantil de robótica “Itaquibots”, durante solenidade ocorrida na EE “José Juarez Ribeiro de Oliveira” (JJ), em Itaquiraí, na última semana.

Homenagem – Onevan e os membros da Justiça do Trabalho receberam uma camiseta personalizada da equipe de robótica como forma de agradecimento pelo apoio e patrocínio constante às atividades da Itaquibots por parte do deputado estadual, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, através do “Programa de Erradicação do Trabalho Infantil”.

“Somos muito gratos aos nossos padrinhos, que permitiram que os nossos sonhos se transformassem em realidade e, mediante o importante auxílio financeiro, tem nos permitido melhorar nossos equipamentos e participar de competições pelo Brasil e fora do país. Muito obrigado ao deputado Onevan e aos drs. João de Deus, Márcio Alexandre e Jeferson Pereira”, destacou a Profa. Andreia Cristina Soares, coordenadora da equipe.

Itaquibots – A equipe estudantil de robótica “Itaquibots” é formada por estudantes e pela coordenadora pedagógica da EE “José Juarez Ribeiro de Oliveira” (JJ), do município de Itaquiraí, e já conta em seu currículo participações e conquistas de prêmios nacionais e a disputa da fase mundial da World Robot Olympiad (Olimpíada Mundial de Robótica), na Costa Rica.

“A equipe Itaquibots é um grande orgulho para todos nós, que é um retrato de como a Educação é fundamental para o crescimento dos jovens, e que, mediante muitos treinos e dedicação, tem alcançado grandes resultados. Fico muito honrado em auxiliar a equipe, que também conta com o imprescindível apoio institucional do TRT-24 e do MPT/MS”, complementou o deputado estadual Onevan de Matos.