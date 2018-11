Itamaraty distribui convites para posse de Bolsonaro

A toque de caixa, o Itamaraty está entregando a chefes de Estado estrangeiros os convites para a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro. Seguindo a tradição brasileira, os convites seguem para todos os países com os quais o País tem relação, inclusive Cuba, Venezuela e outros classificados como "ditaduras" pelo presidente eleito.

O envio ficou em compasso de espera por vários dias, no aguardo de um sinal da equipe de transição sobre quem deveria ser convidado: se todos os líderes, como é de praxe, ou se alguns ficariam de fora. Nesse caso, prevaleceu a tradição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.