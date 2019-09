Investimentos na Segurança Pública são tema do Programa Considerações 

O Programa Considerações traz nesta terça-feira (1), na grade de programação da TV ALEMS, o tema Investimentos na Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. De acordo com informações do Governo do Estado, ao longo de uma série de três anos consecutivos, os investimentos em Segurança apresentaram incremento de 45%, colocando o Mato Grosso do Sul como o 5º estado no ranking nacional de investimentos no setor.

Participam do programa o secretário de estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, e o deputado Barbosinha (DEM), líder do governo na Casa de Leis e ex-secretário estadual de Justiça e Segurança Pública.

O programa mensal é inserido na grade de programação da TV ALMS nos horários fixos: segunda feira -14h30, quarta-feira - 16h, sexta-feira - 16h e domingo -11h. Para assistir, basta acessar o canal 9 da NET ou o canal oficial da Casa de Leis no YouTube.