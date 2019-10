Internado, Covas agradece apoio e diz que vai 'atravessar tempestade'

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 28, para agradecer "as centenas de mensagens" que tem recebido de apoio após sua internação no Hospital Sírio-Libanês. "Não tenho dúvidas que vou vencer esse desafio", escreveu em uma publicação com seu boletim médico, no qual é diagnosticado com trombose venosa pulmonar e tumoração no trato digestivo.

Em seu Instagram, o prefeito, que assumiu o posto após a renúncia do hoje governador João Doria (PSDB), também disse que as mensagens ajudam a "atravessar a tempestade".

Bruno Covas está internado no Sírio-Libanês desde a última quarta-feira, 23, quando foi tratar um quadro de erisipela, doença infecciosa da pele, que atinge geralmente os membros inferiores do corpo. Durante os exames complementares, ele foi diagnosticado na sexta, 25, com trombose venosa das veias fibulares. Exames subsequentes constataram tromboembolismo pulmonar e um tumor no trato digestivo.

"Nada no quadro do prefeito é comum", explicou David Uip, um dos médicos que coordena o tratamento de Covas. "Ele está com o peso ideal, comendo normal, fazendo academia cinco vezes por semana, sem nenhum sintoma. Os quadros foram encontrados por meio de exames", afirmou.

Covas também é acompanhado pelas equipes médicas de Roberto Kalil Filho, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Artur Katz e Raul Cutait. Uip, por sua vez, foi secretário estadual de Saúde durante a gestão do ex-governador tucano Geraldo Alckmin.

Ainda não há informações sobre o tratamento pelo qual o prefeito terá de ser submetido e o tempo pelo qual precisará ficar afastado de suas funções públicas. Como foi eleito como vice-prefeito, quando se afasta do cargo quem assume é o presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Tuma (PSDB). Ainda nesta segunda-feira, a equipe médica prestará informações à imprensa sobre o estado de saúde de Covas.