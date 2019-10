Integrantes de Frente Parlamentar sobre suinocultura tomam posse nesta quinta-feira

A Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura realizará a primeira reunião nesta quinta-feira (17), por iniciativa do coordenador do grupo, deputado Renato Câmara (MDB). Durante o evento, que acontecerá no Plenário Deputado Julio Maia a partir das 13h30, será dada posse aos integrantes da Frente.

Os grupo falará sobre as experiências exitosas de uma Frente Parlamentar, sobre o mesmo tema, que funciona na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).Também haverá apresentação do cenário da suinocultura em Mato Grosso do Sul e no mundo.

O grupo de trabalho foi instituído pelo Ato da Mesa Diretora 34/2019. Cabe a Frente promover debates, com a participação dos mais diversos segmentos da sociedade civil, no que tange à cadeia produtiva dos suínos; subsidiar, com pareceres, informações técnicas e dados estatísticos, as iniciativas legislativas de interesse da sociedade no que concerne ao tema, em especial aquelas voltadas à produção e à comercialização; além de incentivar o desenvolvimento da cultura de suínos no Estado.

Compõem o grupo os deputados Gerson Claro (PP), Londres Machado (PSD), Antônio Vaz (Republicanos), Marçal Filho (PSDB), Eduardo Rocha (MDB), Zé Teixeira (DEM), Coronel David (PSL), Herculano Borges (Solidariedade), Neno Razuk (PTB), Professor Rinaldo (PSDB), Capitão Contar (PSL), Marcio Fernandes (MDB), Lucas de Lima (Solidariedade) e Barbosinha (DEM).