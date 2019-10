Instituída na ALEMS Frente Parlamentar da Mineração de Mato Grosso do Sul

Criação do grupo é uma iniciativa do deputado Evander Vendramini, coordenador da Frente

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) instituiu a Frente Parlamentar da Mineração de MS por meio do Ato 51/2019, publicado no Diário Oficial do Legislativo nesta quarta-feira (2). A criação do grupo é uma iniciativa do deputado Evander Vendramini (PP), coordenador da Frente.

Entre os objetivos do grupo de trabalho estão contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório da mineração e atuar de forma proativa na inclusão da mineração na agenda de decisões da Casa de Leis, aproveitando oportunidades para apresentação e votação de projetos e outras normas.

Compõem a Frente Parlamentar os deputados: Jamilson Name (PDT), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PTB), João Henrique (PL), Gerson Claro (PP), Felipe Orro (PSDB), Antônio Vaz (Republicanos) e Lucas de Lima (Solidariedade).