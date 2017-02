Inquéritos tramitam por quase 2 anos no STF, diz pesquisador

De acordo com o professor Ivar Hartmann, coordenador do projeto Supremo em Números e professor da FGV Direito Rio, os inquéritos encerrados em 2015 tramitaram, em média, por 648 dias no Supremo Tribunal Federal. O período levou em conta desde o momento em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura das investigações até o momento em que a Corte analisou o recebimento da denúncia.

Na prática, avaliou o professor, é muito baixa a possibilidade de um ministro de Michel Temer ser afastado do cargo até o fim de 2018, considerando os critérios fixados pelo presidente. "É um discurso demagógico, que mostra que ele (Michel Temer) está propagandeando uma certa dureza com a corrupção que, na prática, não tem como se efetivar", afirmou Hartmann.

Nesta segunda-feira, 13, o presidente Michel Temer afirmou que demitirá ministros réus da Operação Lava Jato. Os auxiliares alvos de denúncia do Ministério Público serão afastados de maneira provisória. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários