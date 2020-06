Início das campanha Junho Prata é assunto do programa Perspectiva

Deputado Renato Câmara é o entrevistado do programa "Perspectiva" - Foto: Divulgação TV ALEMS

Campanha realizada anualmente desde 2018, o Junho Prata é uma ação que procura a defesa dos direitos dos idosos e o enfrentamento aos abusos cometidos contra essas pessoas. Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos do Idoso, o deputado Renato Câmara foi o entrevistado da nova edição do Perspectiva, e falou do calendário de atividades deste ano.

Segundo o parlamentar, durante a conversa a conversa com a jornalista Lívia Machado, várias atividades foram "digitalizadas" em 2020, em um esforço de incentivar a permanência dos idosos em isolamento, já que estão no grupo de risco da Covid-19. "Vamos promover também um curso de cuidadores, já que dar assistência aos idosos está sendo uma prática cada vez mais comum nos lares brasileiros", disse o deputado.

Ele lembrou ainda de recentes ações legislativas voltadas à pessoa idosa, como a lei que obriga a fixação de cartazes informando sobre o direito a gratuidade no transporte intermunicipal e os canais de denúncia caso a passagem seja negada. Outra ação comentada por Câmara é a busca pela regulamentação do Fundo Estadual do Idoso, que poderá subsidiar importantes políticas públicas em Mato Grosso do Sul.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora NET em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Clique aqui para assistir ao programa.