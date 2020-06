Infraestrutura, segurança e trânsito compõem as solicitações do vereador João César Mattogrosso no legislativo

João César Mattogrosso também apresentou o pedido para um estudo de viabilidade de instalação de uma academia ao ar livre na praça localizada entre as Ruas Carlos Chagas, Mogi das Cruzes, Aniceto da Costa Rondon e Rua Eldorado, no Bairro Caiçara - Foto: Divulgação

Fiscalizando os bairros de Campo Grande, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) levou ao legislativo diversas reivindicações da população, visando promover melhorias. Em destaque, pedidos para melhorias na infraestrutura, segurança e trânsito, enfatizando demandas repassadas a partir das visitas nos locais.

Para infraestrutura as solicitações de reparos na iluminação contemplam os bairros Coophasul e Jardim Monte Alegre. Limpeza de áreas públicas e ruas, além de revitalização de praças e pistas de caminhada, incluindo a retirada de entulhos, foram apresentadas para atender as regiões do Caiçara, Coophavila II, Jardim Itamaracá e Novo Minas Gerais.

Quanto ao asfalto, os pedidos são para operação tapa-buraco em toda extensão da Rua Tordesilhas, na Vila Silvia Regina, e estudo de viabilidade para revitalização da pavimentação asfáltica na Avenida Oceania, no Tiradentes. Cascalhamento, patrolamento e compactação foram pleiteados para o Jardim Campo Nobre, Jardim Itamaracá, Núcleo Industrial e Rita Vieira.

Outra preocupação é a segurança nos bairros, motivando as indicações do vereador João César Mattogrosso para reforçar o policiamento e ronda pela Guarda Civil Metropolitana no Jardim Campo Nobre e Jardim Zé Pereira.

Ainda foram pontuadas diversas demandas para melhorias no trânsito, como a implantação de um quebra-molas, na Rua Fátima do Sul, na Vila São Jorge da Lagoa, e sinalização horizontal e vertical de PARE, no cruzamento das Ruas Maria José de Freitas, esquina com Rua José Garcia Lopes Filho, no Bairro Residencial Oliveira. Revisão da sinalização horizontal vertical e horizontal em diversos trechos do Carandá Bosque e Coophavila II também estão entre os encaminhamentos.

“Nosso objetivo é levar os problemas encontrados nos bairros para que sejam promovidas as melhorias necessárias em prol do bem-estar e segurança dos campo-grandenses. Importante pontuar que diversos atendimentos estão sendo efetivados”, salienta o vereador.

João César Mattogrosso também apresentou o pedido para um estudo de viabilidade de instalação de uma academia ao ar livre na praça localizada entre as Ruas Carlos Chagas, Mogi das Cruzes, Aniceto da Costa Rondon e Rua Eldorado, no Bairro Caiçara.