Indicações de vereador beneficiam infraestrutura de bairros em Bodoquena

O vereador Osmar Ajala (PMDB) encaminha indicação ao prefeito de Bodoquena Kazuto Horii (PSDB) com cópia ao secretário Municipal de Obras Jair Beltramelo Ferracini, solicitando a restauração de seis mata burros na linha do Salobrão, localizada no Assentamento Canaã. O pedido foi apresentado na noite desta segunda-feira (6) durante sessão plenária da Câmara.

Por ser uma região com grandes atrativos turísticos, o Canaã recebe grande fluxo de visitantes e turistas e precisa das estradas e seus acessos em boas condições para atender com segurança a demanda.

Osmar Ajala afirma que o serviço se faz necessário devido a vários mata burros sem condições de tráfego na referida estrada, “por conta dos danos estruturais fizeram desvios em alguns pontos e os animais acabam saindo das propriedades”, revela.

Morraria do Sul

Em outra indicação também encaminhada ao prefeito e ao secretário de Obras, Osmar Ajala pede que seja feito, uma vez por semana, a coleta de lixo no Distrito Morraria do Sul.

O vereador lembra que é uma solicitação antiga dos moradores e que este serviço, embora não esteja sendo realizado, está previsto no Plano Diretor do Município aprovado pela Câmara no final do ano passado.

“Morraria do Sul conta hoje com uma população de aproximadamente 200 habitantes e nunca foi feito esse tipo de trabalho. Em um momento de desenvolvimento do turismo se faz necessária tal providência principalmente pela questão da preservação ambiental”, aponta.

