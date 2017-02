Indicações beneficiarão municípios do interior

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), encaminhou na manhã desta terça-feira (14), indicações para atender reivindicações dos municípios de Corumbá, Fátima do Sul e Naviraí / Divulgação/Assessoria

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), encaminhou na manhã desta terça-feira (14), indicações para atender reivindicações dos municípios de Corumbá, Fátima do Sul e Naviraí.

Em atendimento ao vereador corumbaense, José Tadeu Pereira Vieira, o deputado apresentou indicação ao secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e ao secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, solicitando a implantação de uma UTI Neonatal no Hospital de Caridade de Corumbá e a destinação de profissionais e recursos para custeio da manutenção unidade.

Para Fátima do Sul, Mochi solicitou ao secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, a reforma geral da Escola Estadual Jonas Belarmino da Silva, localizada no Distrito de Culturama.

Dando continuidade às solicitações, o deputado enviou encaminhamento ao secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e ao secretário e Estado de Infraestrutura, Ednei Miglioli, a possibilidade de ceder uma sala na AGESUL de Naviraí para funcionamento do Conselho Comunitário de Segurança do município. Objetivo é disponibilizar um local adequado para o desenvolvimento das atividades, contribuindo com a comunidade naviraiense.

Para mochi, os pedidos encaminhados ao Governo do Estado visam à melhoria na qualidade de vida da população. ”Trabalharemos sempre em busca de atender essas necessidades existentes em cada município, para que todos sejam contemplados e sigam no caminho do desenvolvimento”, finalizou.

