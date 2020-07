Indicação de Felipe Orro pretende levar torre de telefonia móvel a distrito de Chapadão do Sul

O deputado estadual Felipe Orro - (Foto: Reprodução)

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente à gerência regional das empresas Vivo, Claro, Oi e Tim, solicitando instalação de uma torre de captação e retransmissão de sinal de telefonia e internet móvel para o distrito de Pedra Branca, no Município de Chapadão do Sul. A indicação apresentada nesta quarta-feira (1), em sessão remota da Assembleia Legislativa, atende pedido da população local que reclama sobre falha e até mesmo, ausência de comunicação nesta região que necessita de aprimoramentos com urgência no referente serviço.

“Recebemos esta reivindicação de moradores do distrito Pedra Branca, distante 35 Km da cidade de Chapadão do Sul. Pelo que chegou ao gabinete, a comunidade do distrito sofre dificuldades de comunicação e vamos interceder para resolver esta questão”, garantiu o deputado.

O distrito está localizado em uma importante área rural de Chapadão do Sul, A região em questão, além de possuir movimentação intensa nas produções de cana, soja, milho, pecuária, bem como, pequenos produtores rurais; conta com comércio local, igrejas e uma escola municipal.