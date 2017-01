Incra e Funai têm novos dirigentes

O governo federal nomeou o advogado Clóvis Figueiredo, ligado ao PMDB e ao setor ruralista de Mato Grosso, para uma das diretorias do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) e a de Antonio Fernandes Toninho Costa, especialista em saúde indígena, para a presidência da Funai.

A nomeação de Figueiredo preocupou movimentos sociais do campo, que o vinculam a políticos ligados ao agronegócio. Ele diz que é um militante "histórico" do PMDB e se diz "honrado" pela vinculação aos ruralistas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

