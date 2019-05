Implantação de esgoto e segurança nas ruas são indicações de David na sessão desta quarta

Deputado Coronel David faz indicações por melhorias para população

Na manhã desta quarta-feira (8) em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e ao Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta a sugestão da transformação de uma das unidades da PMMS, em uma Companhia de Policiamento Especializado com Motocicletas, voltadas para atuação em toda cidade de Campo Grande como apoio às demais unidades da PM já existentes. O policiamento preventivo com motocicletas reflete no dinamismo e maior cobertura de área protegida.

“Precisamos nos atentar a assuntos que estão relacionados a segurança pública, saúde e demais segmentos. A população de Mato Grosso do Sul clama por melhorias, e enquanto eu for representante de quem confiou em mim, trabalharei em pró do nosso estado,” afirmou Coronel David.

O parlamentar ainda encaminhou ao prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese e ao Diretor Executivo das Águas Guariroba, Celso Lino Pachoal Júnior, a solicitação de estudos para a implantação de rede de esgoto em toda extensão do bairro Nova Campo Grande. O pedido chegou ao gabinete do parlamentar através de reivindicações de moradores que ali residem há muito tempo. A ausência do tratamento adequado, aumenta a possibilidade de surgimento de várias doenças, prejudicando assim a população que reside na região.