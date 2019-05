Impactos ambientais no Complexo do Parque dos Poderes serão debatidos na ALMS

Deputado Felipe Orro é o propositor da audiência que debaterá a preservação ambiental

O Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sediará mais um importante debate nesta terça (14), no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h, por proposição do deputado estadual Felipe Orro (PSDB). Trata-se da audiência pública “Impactos Ambientais no Complexo do Parque dos Poderes”, que será aberta ao público e à imprensa, e transmitida ao vivo pelo Facebook.

O evento é resultado da interlocução do parlamentar junto ao coletivo de ambientalistas e artistas denominado Movimento Preservação da Natureza, que defendem a proteção ambiental do Parque dos Poderes, do Parque das Nações Indígenas, entre outros locais de Campo Grande.

Felipe Orro, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Casa de Leis, revelou que é necessário defender a natureza. “Temos que nos empenhar na defesa efetiva da fauna, flora e belezas naturais do Complexo do Parque dos Poderes”, declarou.

* Com informações da assessoria parlamentar