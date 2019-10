“Impacto fiscal foi o possível”, diz Guedes sobre Previdência

A economia de R$ 800 bilhões nos próximos 10 anos com a reforma da Previdência foi a possível, disse, há pouco, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele visitou o plenário do Senado pouco antes de o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), proclamar o resultado da votação do texto principal da proposta de emenda à Constituição (PEC).

“O impacto fiscal foi o que era possível. Estamos muito felizes com o resultado. E estamos a caminho das próximas reformas”, disse Guedes rapidamente antes de deixar o Congresso.

Depois de três horas de debate e encaminhamentos, o texto base da PEC foi aprovado por 60 votos a 19. Agora, os senadores votam o primeiro dos quatro destaques à proposta.

De autoria do senador Telmário Mota (PROS-RR), o primeiro destaque permite a votação em separado da conversão de tempo especial em comum ao segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comprovar tempo de serviço por insalubridade.