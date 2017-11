Imóveis de Youssef arrecadam R$ 9 milhões em leilão online

Os leilões dos imóveis do doleiro Alberto Youssef, delator da Operação Lava Jato, levaram a uma arrecadação de cerca de R$ 9 milhões. O valor será revertido para os cofres públicos, informou a Marangoni Leilões, gestora que faz parte do Canal Judicial.

O pregão, concluído no dia 30 de outubro, vendeu todos os bens - 73 apartamentos em Aparecida (SP) do Hotel San Diego Express e 8 partes ideais do Connect Smart Hotel em Salvador.

As partes ideais do Hotel San Diego de Aparecida renderam cerca de R$ 8,4 milhões. Já o Connect Smart Hotel conquistou aproximadamente R$ 450 mil.