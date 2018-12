'Imensamente proveitosa a reunião de hoje', diz general Mourão no Twitter

O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão (PRTB), escreveu no Twitter que a primeira reunião ministerial do futuro governo foi "imensamente proveitosa" e que foram apresentadas as primeiras ações dos futuros ministérios. A reunião aconteceu nesta quarta-feira, 19, e durou cerca de 7 horas.

"Imensamente proveitosa a reunião de hoje, quando foram apresentadas as primeiras ações de cada ministério do novo governo, a partir de 2019", escreveu Mourão na rede social.

Nas fotos da reunião divulgadas pela assessoria de transição, o vice-presidente aparece ao lado do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Esse foi o primeiro encontro com a equipe ministerial depois que Bolsonaro anunciou os nomes de todos os ministros.

Após o encontro, nenhum membro do futuro governo falou com a imprensa. Bolsonaro deve voltar ao Rio de Janeiro ainda hoje.