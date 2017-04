Imbassahy diz que não vê instabilidade com o julgamento da chapa Dilma-Temer

O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, negou que exista um clima de instabilidade no Planalto na véspera do início do julgamento da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Não vejo nada disso. Estou ali dentro do Palácio ao lado do presidente o tempo todo e não vejo nenhum tipo de ansiedade. O presidente confia no que fez e sabe que vai acabar bem", disse.

Imbassahy participou, nesta segunda-feira (3), de jantar oferecido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao Rei Carlos XVI Gustavo e à Rainha Sílvia da Suécia, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Temer, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito João Doria (PSDB) compareceram ao evento.

O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, afirmou que não crê na cassação de Temer. "Primeiro, eu não acredito que tenha tempo hábil. É um processo longo, demorado. Segundo, eu acho que as coisas têm que ser separadas, não acho que têm que ser julgadas em conjunto", declarou. "Não pode me penalizar porque meu companheiro cometeu uma irregularidade, tem que ser julgado separadamente. O Brasil tem um presidente que não tem nada contra ele."

Veja Também

Comentários