Imagens exibidas em vídeo da cerimônia no Planalto embutem crítica à era Lula

A solenidade de um ano de governo Temer foi aberta com um vídeo com crítica à era Lula. A propaganda exibida num telão no Salão Nobre do Planalto, exibiu a notória capa da revista britânica The Economist, de 2009, que marcou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva no exterior ao mostrar uma montagem em que o Cristo Redentor decola como um foguete.

"Brazil takes off" (O Brasil decola), narrou em 14 páginas o bom momento econômico brasileiro naquele período. No vídeo, que contou ainda com imagens de portos, de lavouras e jovens teclando no celular, a Secretaria de Comunicação do governo Temer destaca que o "Brasil do futuro" tem de dar lugar ao "Brasil do Agora".

