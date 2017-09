Imagens de exposição no Marco em Campo Grande geram polêmica na Assembleia

Deputados estaduais repudiaram, durante a sessão plenária desta quinta-feira (14), imagens da exposição Cadafalso, que apresenta telas produzidas por Alessandra Cunha (Uberlândia- MG) e está aberta à visitação até dia 17 de setembro no Museu de Arte Contemporânea (Marco) – unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Dr. Paulo Siufi (PMDB) disse que as imagens estimulam a pornografia. "Justamente em um momento tão conturbado, em que vemos tantas crianças com 11 anos sendo mães, temos essas imagens, de mentes poluídas. Uma verdadeira 'porcariada'", disparou o parlamentar. Ele foi à tribuna da Casa de Leis e criticou a utilização de recursos públicos para viabilizar as exposições. "Irei ao Ministério Público Estadual e também quero saber quem colocou aquelas obras lá", reiterou.

Lídio Lopes (PEN) afirmou que as imagens constrangem crianças, mesmo com o aviso de que são recomendadas aos maiores de 12 anos. "Tem que mandar arrancar aquilo de lá. Prezamos a defesa dos bons costumes", disse. Mara Caseiro (PSDB) ponderou que as mostras deveriam estar em outros locais. "Cada um tem suas opções e estamos em um país democrático, mas é estarrecedor que imagens como essas estejam no Marco, um espaço público visitado pelos estudantes", analisou.

Maurício Picarelli (PSDB) cobrou informações da Fundação de Cultura. "Para aquilo estar lá é porque alguém viu e gostou. É um absurdo apenas normal em mentes pornográficas e nos surpreende que ninguém tenha visto isso antes", disse. "Lamento profundamente que tenha sido autorizada essa exposição que ofende a família brasileira e agride as nossas crianças", afirmou Coronel David (PSC), autor da Lei 5.038/2017, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Pedófilos em Mato Grosso do Sul. "Entendo que há certos tipos de manifestações artísticas, mas temos nas imagens cenas explícitas sexuais e não podemos admitir isso em um ambiente onde vão nossas crianças", enfatizou Antonieta Amorim (PMDB).

Veja Também

Comentários