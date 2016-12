Ilda Machado toma posse no dia 1º de janeiro na Prefeitura de Fátima do Sul

Depois de 8 anos como prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado deixou seu mandato com mais de 80% de aprovação popular / Divulgação/Assessoria

Depois de 8 anos como prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado deixou seu mandato com mais de 80% de aprovação popular.

O povo de Fátima do Sul vê em Ilda e Altair a possibilidade de recomeçar o que foi deixado e hoje não existe mais. "Vamos colocar a casa em ordem, valorizar os funcionários, cuidar das nossas crianças, atender as estradas vicinais, comprar no comércio local e pagar em dia, e, principalmente, trabalhar em parceria com os vereadores"- afirmou a prefeita.

Ilda Machado diplomou no dia 14 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro, juntamente com o vice prefeito Altair e os vereadores eleitos.

"Sempre confiei no poder judiciário e sou agradecida a todas as orações do povo da nossa terra. Vou governar para todos e colocar a casa em ordem, com transparência", afirmou Prefeita Ilda. Que, ainda divulgou os acontecimentos do dia 1º de janeiro de 2017. "Quem venceu foi o povo" finalizou Ilda



Veja programação:

- às 08:00 horas: Posse do cargo de Prefeita Municipal, Vice Altair e vereadores. Logo após eleição da mesa diretora da Câmara Municipal.

- às 10:00 horas: Transmissão de cargo na Prefeitura Municipal de Fátima do Sul; Entrega da chave da prefeitura pelo ex prefeito Júnior para a prefeita Ilda.

- às 12:00 horas: A prefeita Ilda e o vice Altair convidam todos para sair em carreata ao Parque de Exposição no bairro Jardim Brasilândia, onde, todos da cidade estão convidados para o churrasco da posse. Na mesma hora será realizado um churrasco para os companheiros de Culturama.

