Ibovespa avança 0,31% em sua 6ª alta seguida

Os movimentos de correção ganharam maior intensidade, mas não impediram o Índice Bovespa de registrar sua sexta alta consecutiva nesta terça-feira, 16. O indicador chegou a cair 0,51% pela manhã, mas ganhou fôlego à tarde e terminou o dia com alta de 0,31%, aos 68.684,49 pontos. Essa é a maior pontuação desde o pico do índice no ano, registrado em 21 de fevereiro (69.052 pontos).

Em seis altas consecutivas, o Ibovespa acumulou ganhos de 4,82%. Boa parte dessa alta é atribuída a uma melhora de percepção com cenário doméstico, desde que o governo obteve sucesso na votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara. A divulgação de resultados corporativos positivos também contribuiu. Essa combinação de fatores favoreceu um restabelecimento do fluxo de investidores estrangeiros, que vinha patinando na Bolsa nas semanas anteriores.

De acordo com os números da B3, o saldo líquido dos investimentos estrangeiros no segmento Bovespa está positivo em R$ 1,042 bilhão em fevereiro. Somente na última sexta-feira, 12, primeiro pregão depois do comemorado balanço trimestral divulgado pela Petrobras, os estrangeiros trouxeram R$ 455,563 milhões à Bolsa. Em abril, o saldo de investimento externo havia ficado negativo em R$ 25,6 milhões. Em 2017, o montante acumulado é positivo em R$ 4,553 bilhões.

A alta do dia foi sustentada principalmente pela nova rodada de altas das ações da Vale e das siderúrgicas, que na véspera já lideraram os ganhos do Ibovespa. Desta vez, a alta de 0,61% no preço do minério no mercado à vista chinês ajudou a impulsionar os papéis. Vale ON e PNA terminaram o dia com ganho de 2,29% e 3,22%, respectivamente. Gerdau PN avançou 3,71% e Usiminas PNA, 2,51%. As ações da Petrobras, por sua vez, resistiram à queda dos preços do petróleo. Petro ON ficou estável e Petro PN subiu 0,13%.

Representantes do setor econômico de maior representatividade no Ibovespa, as ações de bancos tiveram desempenho fraco, repetindo a véspera. Itaú Unibanco PN recuou 0,12%, Santander unit cedeu 1,83% e Banco do Brasil ON ficou estável. Já Bradesco PN subiu 0,16%.

