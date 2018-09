Ibope/TO: Carlesse lidera corrida ao governo com 50%; Carlos Amastha tem 28%

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 21, mostra que o governador Mauro Carlesse (PHS) continua liderando as intenções de voto na disputa estadual do Tocantins, com 50%. No mês passado, ele tinha o mesmo índice de preferência entre o eleitorado.

Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB), com 28% das intenções de voto. Em agosto, ele registrou 19%. Os demais candidatos não oscilaram. Marlon Reis (Rede) continua com 7%, César Simoni (PSL) tem 2% e Bernadete Aparecida (PSOL) registra 1% na pesquisa.

Na simulação de segundo turno, Mauro Carlesse (PHS) venceria Carlos Amastha (PSB) por 57% a 32%.

O Ibope ouviu 812 eleitores de 18 a 20 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Tocantins sob o protocolo TO-06978/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08130/2018.