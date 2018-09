Ibope/PI: Wellington Dias lidera disputa ao governo com 46%; Dr. Pessoa tem 19%

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 20, mostra que o candidato à reeleição Wellington Dias (PT) continua isolado na liderança das intenções de voto para o governo do Piauí, com 46%. No último levantamento divulgado pelo instituto, em agosto, Dias tinha 47%.

Dr. Pessoa (SD) aparece em segundo lugar, com 19%. Há um mês, o candidato apresentava 13% da preferência dos eleitores no Estado. Luciano (PSDB) tem 10% - tinha 6% em agosto.

Elmano O Vein Trabalhador (Podemos) pontuou 4% na pesquisa, seguido por Fábio Sérvio (PSL), 2%; Valter Alencar (PSC), 2%; Luciane Santos (PSTU), 1%; Professora Sueli (PSOL), 1%; Romualdo Seno (DC), 1%; e Maria de Lourdes (PCO), 1%.

Brancos e nulos somaram 8%. Entre os eleitores, 6% dos entrevistados se declararam indecisos.

A pesquisa foi encomendada pela TV Clube. O Ibope ouviu 812 votantes de 17 a 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, com um nível de confiança utilizado de 95%. A pesquisa está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí sob o protocolo PI-08528/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03034/2018.