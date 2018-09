Ibope/PA: Helder Barbalho sobe para 47%, Miranda vai a 15% e Rocha mantém 13%

A intenção de voto no ex-ministro Helder Barbalho (MDB) para o governo do Pará subiu de 43% na semana passada para 47% nesta semana, informou na noite desta segunda-feira, 17, o Ibope.

Empatados tecnicamente, considerando-se a margem de erro de três pontos porcentuais, Márcio Miranda (DEM) subiu de 11% para 15% e Paulo Rocha (PT) manteve os 13%.

Cléber Rabelo (PSTU) foi de 3% para 2%, mesmo índice e oscilação de Fernando Carneiro (PSOL).

Votos em branco e nulos caíram de 17% para 13%, enquanto os que não souberam ou não opinaram oscilaram de 10% para 8%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal, afiliada da TV Globo no Pará. Foram ouvidos 812 eleitores entre 13 e 16 de setembro. O registro no TRE é o PA-05447/2018 e no TSE é o BR-08454/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.