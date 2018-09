Ibope/MT: Mendes lidera com 39%; Pedro Taques e Wellington Fagundes têm 20%

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 20, aponta que Mauro Mendes (DEM) continua liderança as intenções de voto para o primeiro turno da eleição ao governo de Mato Grosso. O candidato tem 39% da preferência do eleitorado no Estado - tinha 32% em agosto.

Em segundo lugar, há um empate entre Pedro Taques (PSDB) e Wellington Fagundes (PR), cada tem 20%. Há um mês, o candidato do PSDB estava à frente do adversário, em 22%, enquanto Fagundes tinha 15%.

Arthur Nogueira (Rede) marcou 2% na pesquisa. Moisés Franz (PSOL) tem 1% das intenções de voto.

A pesquisa foi encomendada pela TV Centro América. O Ibope ouviu 812 eleitores em 36 cidades de 17 a 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com um nível de confiança utilizado de 95%. A pesquisa está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso sob o protocolo MT-05998/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08618/2018.