Ibope/MG: Anastasia oscila para 33%, Pimentel mantém 22%, Zema tem 7% e Lopes, 3%

O senador Antonio Anastasia (PSDB) segue na liderança das intenções de voto ao governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, 17. O tucano oscilou de 31% na semana passada para 33% agora.

O atual governador, Fernando Pimentel (PT), vem na sequência com 22%, mesmo índice do levantamento anterior. Romeu Zema (Novo) também manteve os 7% da pesquisa da semana passada.

Adalclever Lopes (MDB) oscilou de 1% para 3%. João Batista Mares Guia (Rede) manteve os 2%. Alexandre Flach Domingues (PCO), Claudiney Dulim (Avante), Dirlene Marques (PSOL) e Jordano Metalúrgico (PSTU) mantiveram os mesmos 1% cada da pesquisa passada.

Votos em branco e nulos oscilaram de 19% para 18%, enquanto os que não souberam ou não opinaram foram de 13% para 12%.

Na simulação de segundo turno, Anastasia tem 45% e Pimentel pontua 27%. Votos em branco e nulos são 19% e não souberam ou não opinaram, 9%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.512 eleitores de 89 municípios do Estado entre 14 e 16 de setembro. A pesquisa foi protocolada no TRE com o número MG-09508/2018 e no TSE sob o registro BR-06585/2018.