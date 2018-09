Ibope/GO: Caiado sobe para 47%, Zé Eliton oscila para 13% e Daniel Vilela tem 12%

O senador Ronaldo Caiado (DEM) ampliou a liderança na disputa ao governo de Goiás, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 21. A intenção de voto nele passou de 36% em agosto para 47% agora.

O atual governador Zé Eliton (PSDB) oscilou de 10% para 13%. O deputado federal Daniel Vilela (MDB) passou de 10% para 12%. Desta forma, o tucano e o emedebista aparecem tecnicamente empatados na segunda colocação, se considerada a margem de erro de três pontos porcentuais.

A candidata do PT, Kátia Maria, manteve os 5% do levantamento passado. Alda Lucia (PCO) passou de 3% para 1%, mesma oscilação de Marcelo Lira (PCB). Weslei Garcia (PSOL) foi de 2% para 1%.

Os votos em branco e nulos caíram de 21% para 13%, enquanto os que não souberam ou não opinaram foram de 11% para 8%.

Nas simulações de segundo turno, Caiado vence nos dois cenários em que tem o nome testado. Quando o adversário é Daniel Vilela, o senador tem 57%, contra 23%, com 14% de brancos e nulos e 7% de não souberam ou não responderam.

Contra Zé Eliton, o candidato do DEM tem 58% e o tucano, 20%. Brancos e nulos são 15% e não souberam ou não opinaram, 7%.

Em um outro cenário, Daniel Vilela venceria o atual governador Zé Eliton por 38% a 28%. Brancos e nulos são 24% e não souberam ou não opinaram, 10%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo no Estado. Foram ouvidos 812 eleitores entre 18 e 20 de setembro. O registro no TRE é o GO-09015/2018 e o protocolo do TSE é o BR-09138/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.