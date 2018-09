Ibope/AL: Renan Filho (MDB) lidera corrida ao governo de Alagoas com 65%

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 20, aponta que, se a eleição fosse, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), seria reeleito com 65% dos votos.

No levantamento divulgado pelo instituto no dia 15 de agosto, o emedebista tinha 46% das intenções de voto. Naquele mês, Fernando Collor (PTC) foi apresentado como candidato e tinha 22% das intenções de voto, mas desistiu da disputa.

Josan Leite (PSL) tem 5% da preferência do eleitorado, empatado tecnicamente com os candidatos Basile (PSOL), que tem 3%, e Melquezedeque Farias (PCO), que figura com 2% das intenções de voto.

Entre os eleitores, 18% declararam voto em branco ou nulo e 8% estão indeciso sobre quem votar nas eleições de outubro.

A pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta de Alagoas. O Ibope ouviu 812 eleitores dos dias 17 a 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com um nível de confiança utilizado de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Alagoas sob o protocolo AL-06041/2018; e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02881/2018.