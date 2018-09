Ibope: Skaf tem 24% e Doria, 23% na disputa ao governo de São Paulo

Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) continuam tecnicamente empatados em primeiro lugar, diz a mais recente pesquisa eleitoral Ibope/Estado/TV Globo, divulgada nesta quarta-feira, 19. Skaf aparece com 24% e Doria, com 23%. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Em relação à última pesquisa Ibope, divulgada em 10 de setembro, Skaf e Doria oscilaram positivamente, cada um, em dois pontos porcentuais.

Em terceiro lugar aparece Márcio França, com 9% - um ponto porcentual a mais do que na última pesquisa. Em seguida, o levantamento mostra Luiz Marinho (PT), que oscilou positivamente de 5% para 8%, Major Costa e Silva (DC) e Professora Lisete (PSOL) com 2% - a professora oscilou positivamente em um ponto em relação à última pesquisa -, e em seguida Marcelo Candido (PDT), Professor Claudio Fernando (PMN), Rodrigo Tavares (PRTB), Toninho Ferreira (PSTU) e Rogerio Chequer (Novo), cada um com 1%. O PCO trocou recentemente seu candidato, de Edson Dorta para Lilian Miranda, antes de a pesquisa ter sido feita.

Se considerada a intenção de voto espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Doria aparece com 10% - aumento de um ponto em relação à última pesquisa. Skaf segue empatado tecnicamente, com 9%. O terceiro lugar é de Márcio França, com 4% das intenções, oscilação positiva de um ponto em comparação ao dia 10 de setembro. Luiz Marinho tem 2%, mesmo porcentual da última pesquisa. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 23%; entrevistados que não souberam ou não quiseram responder foram 47%.

O Ibope também pesquisou como seria um segundo turno entre Doria e Skaf. Nesse cenário, o candidato do MDB ficaria com 38%, contra 34% do tucano. Os valores configuram empate técnico, dentro da margem de erro de três pontos para mais ou para menos. Em relação ao levantamento do dia 10, Skaf oscilou três pontos para baixo e Doria, dois para cima. Brancos e nulos, que antes apareciam com 21%, agora seriam 22%. Os que não sabem ou não responderam oscilaram de 7% para 6%.

Rejeição

O candidato com o maior índice de rejeição continua sendo o ex-prefeito João Doria, com 32%. O número oscilou um ponto para cima em relação à pesquisa eleitoral do dia 10 de setembro. Paulo Skaf assumiu o segundo lugar dentre os mais rejeitados, com 20% - subindo quatro pontos em comparação ao último levantamento. Atrás dele, aparecem o petista Luiz Marinho, que permanece com 19%, e Major Costa e Silva, com 14%.

A lista de rejeição segue com Toninho Ferreira, com 13%, e o governador Márcio França, que estagnou em 11% - mesmo índice da Professora Lisete (11%). Depois vêm Rodrigo Tavares (10%), Rogerio Chequer (10%). Marcelo Candido (9%), Prof. Claudio Fernando (8%). Dos entrevistados, 6% disseram que poderiam votar em qualquer candidato e 22% não sabiam dizer ou não responderam.

Senado

Eduardo Suplicy (PT) continua a liderar a corrida ao Senado, com 29% das intenções de votos. Ele oscilou negativamente em relação à última pesquisa, quando tinha 31%. Empatados tecnicamente dentro da margem de erro, vêm Mario Covas Neto (Podemos), com 14%, três pontos porcentuais a menos que na última sondagem; Major Olímpio (PSL), com 12%, oscilando positivamente em um ponto; Mara Gabrilli (PSDB), 10%; e Maurren Maggi (PSB), 9% - as duas têm três pontos a mais do que na pesquisa do dia 10. Mais atrás, estão Tripoli (PSDB), com 7%, e Cidinha (MDB), 6%. Demais candidatos atingiram no máximo 3%. Brancos e nulos chegam a 28%; 43% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro de 2018. Foram entrevistados 1.512 votantes em 78 municípios. A margem de erro máxima estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

A pesquisa foi contratada pelo Estado e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº SP-01925/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01526/2018.