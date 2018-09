Ibope: No 2º turno, Bolsonaro supera Marina e empata com demais adversários

Líder nas intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) venceria apenas Marina Silva (Rede) na segunda etapa da votação, mostra pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta terça-feira, 18. Enfrentando os demais adversários, Bolsonaro está empatado tecnicamente nas simulações de segundo turno.

Contra Marina, o candidato do PSL venceria de 41% a 36%. Enfrentando o presidenciável do PDT, Ciro Gomes teria 40% dos votos contra 39% de Jair Bolsonaro - a margem de erro é de dois pontos porcentuais, portanto, os dois estão empatados tecnicamente na simulação.

Bolsonaro está numericamente empatado com Geraldo Alckmin (38% a 38%) e Fernando Haddad (40% a 40%) nos cenários de segundo turno da pesquisa.

Na pesquisa Ibope divulgada há semana, Bolsonaro empatava tecnicamente com todos os demais candidatos - inclusive com Marina Silva, os dois tinham 38% no cenário. Desde a largada oficial da campanha eleitoral, o candidato do PSL ultrapassou a presidenciável da Rede nas simulações de segundo turno. Há uma semana, ela superava Bolsonaro com 43% contra 33%.

O Ibope ouviu 2.506 eleitores de 16 a 18 de setembro em 177 municípios. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09678/2018.