Ibope: Bolsonaro oscila de 26% para 28% e Haddad cresce de 8% para 19%

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) mantém, com 28%, a liderança das intenções de voto para o primeiro turno das eleições de outubro, mostra pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta terça-feira, 18. Há uma semana, o presidenciável do PSL tinha 26%, ou seja, variou dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, por sua vez, avançou 11 pontos e se isolou em segundo lugar, indo de 8% para 19% após ser oficializado como candidato da legenda à Presidência. Este é o primeiro levantamento feito pelo instituto depois que o petista teve seu nome confirmado como cabeça de chapa na disputa.

Ciro Gomes (PDT) se manteve com 11% e está em terceiro lugar. Marina Silva (Rede) caiu de 9% para 6% e está empatada tecnicamente com Geraldo Alckmin (PSDB), que oscilou negativamente de 9% para 7%. A última pesquisa Ibope havia sido publicada no dia 11.

Alvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB) variaram de 3% para 2% das intenções de voto. Cabo Daciolo (Patriota) continua com 1%. Guilherme Boulos (PSOL), Eymael (DC), João Goulart Filho (PPL) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.

A quantidade de eleitores que declaram voto branco ou nulo caiu de 19% para 14%. Indecisos representam 7% do eleitorado - o mesmo índice da semana anterior.

O Ibope ouviu 2.506 eleitores de 16 a 18 de setembro em 177 municípios. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09678/2018.