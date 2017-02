Hussein Ali Kalout é nomeado secretário de Assuntos Estratégicos

O presidente Michel Temer nomeou o cientista político Hussein Ali Kalout para exercer o cargo de secretário especial de Assuntos Estratégicos, pasta vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, comandada pelo ministro Moreira Franco. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 16.

Ibama

Também conforme o DOU desta quinta, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, nomeou Larissa Carolina Amorim dos Santos para o cargo de diretora de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Larissa assume o posto no lugar de Rose Mirian Hofmann, exonerada da função no mês passado.

Veja Também

Comentários