Hospital diz que Bolsonaro teve alta do semi-intensivo, mas fica no mesmo quarto

O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, teve alta da terapia semi-intensiva, mas permaneceu no mesmo quarto, esclareceu a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein. Ele teve melhora clínica progressiva, de acordo com boletim médico divulgado nesta tarde.

"Segue com recuperação dos movimentos intestinais, recebendo dieta pastosa em associação à nutrição parenteral. Está mantendo as medidas de prevenção de trombose venosa, realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto", diz o boletim do hospital, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

Bolsonaro foi esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) em 6 de setembro. Ele passou por procedimento cirúrgico e foi transferido para o Albert Einstein no dia seguinte.