Homenagens e despedidas marcam Cantata de Natal da ALMS

As canções interpretadas pelo Coral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul embalaram a tradicional Cantata de Natal realizada na Casa de Leis nesta quarta-feira (19) no saguão Nelly Martins. Os deputados estaduais e os servidores se reuniram para prestigiar o evento que contou com entronização do retrato do deputado e presidente da ALMS, Junior Mochi (MDB), na galeria de ex-presidentes.

“Passa um filme na cabeça. Tive a honra de exercer três mandatos na Casa de Leis. Entendo que hoje, para mim, é o fim de um ciclo em que tivemos a oportunidade de representar o povo sul-mato-grossense. A ele devoto minha gratidão, pois se tive a oportunidade de vivenciar isso, devo a essa referência especial. Nestes últimos quatro anos, presidi a Assembleia e agradeço aos colegas deputados que me deram seu voto para conduzi-la. Se não fizemos mais, não foi por falta de vontade”, destacou o presidente da Casa de Leis, que permanece no cargo até dia 31 de janeiro do próximo ano, quando se encerra a 10ª Legislatura (2015 - 2019).

O parlamentar também agradeceu o apoio dos colegas deputados, dos servidores da ALMS, de sua equipe trabalho e em especial da família. Além disso, ele relembrou atividades realizadas durante a Legislatura. “Chegamos ao final do mandato com todos os nossos projetos em dia. Tivemos um processo de informatização que facilita a acessibilidade aos cidadãos. Avançamos na transparência, mas temos muito trabalho ainda para que tenhamos um Poder Legislativo à altura do merecimento do da população de MS. Contem sempre comigo, se eu puder contribuir, estarei à disposição. Desejo um Natal de paz e um feliz Ano Novo”, disse Mochi ao encerrar seu pronunciamento.

O deputado Pedro Kemp (PT) homenageou Junior Mochi. “Vou quebrar o protocolo para dizer umas palavras ao nosso presidente. Estava vendo o legado que você e a mesa diretora vão deixar para a história da Assembleia. Há quatro anos, decidimos elegê-lo e hoje podemos dizer que foi a decisão mais acertada que tomamos. Vocês resgataram a credibilidade desta Casa, modernizaram, deram transparência e na sua pessoa pudemos ter um companheiro, um amigo. Foi um prazer poder partilhar da sua convivência. Este parlamento é grato ao seu trabalho e dedicação. Leve nosso abraço, você tem 23 amigos e amigas que estarão a sua disposição”, enfatizou Kemp.

O presidente da ALMS também foi homenageado por suas proposições apresentadas durante o mandato. Entre elas estão as comendas: “Guararapes”, em comemoração ao dia do Exército; “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, em comemoração ao Dia do Maçon em MS; “Coronel Pedro Rufino”, alusiva aos heróis da Retirada da Laguna; “Mérito da Ordem De Moley em MS”; e “Medalha Darcy Ribeiro e Comenda Pedro Pedrossian” em comemoração ao dia Estadual da Educação Superior em MS.

Despedidas - Os deputados que encerram seus mandatos junto com a 10ª Legislatura receberam a escultura Guerreiros Guaicurus, símbolo que representa a sede do parlamento. Esculpida pelo artista plástico Anor Mendes, a obra foi entregue aos deputados: Antonieta Amorim (MDB); Grazielle Machado (PSD); Mara Caseiro (PSDB); Amarildo Cruz (PT); Beto Pereira (PSDB); Enelvo Felini (PSDB); George Takimoto (MDB); João Grandão (PT); Maurício Picarelli (PSDB); Dr. Paulo Siufi (MDB); e Junior Mochi (MDB).

Mensagens - O deputado Maurício Picarelli foi o responsável pela mensagem religiosa dirigida aos presentes. “É um momento de reflexão - final de ano e de Legislatura - a respeito do papel que temos como cristãos. Jesus ensina que devemos perdoar. Temos que exercer uma alma pura, que é aquela que perdoa, que entende limitações, para vivermos nesse mundo cheio de tribulação. Neste momento vamos esquecer passado e pensar no futuro. Feliz Natal e bom Ano Novo a todos”, disse Picarelli.

O presidente da Federação Nacional dos Poderes Legislativo (Fenale) e do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisalms), João Moreira, também falou ao público. “Tivemos muitos êxitos em 2018 e esperamos que em 2019 tenhamos ainda mais vitórias. Sabemos que será um ano difícil com muitas reformas, mas estaremos trabalhando”, garantiu Moreira, que é servidor da Casa de Leis há 37 anos. O evento também teve a visita do Papai Noel e a exibição de um vídeo institucional com a retrospectiva da 10ª Legislatura produzido pela equipe da TV ALMS.