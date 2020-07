História e protagonismo do povo surdo são assuntos do MS em Pesquisa

O pesquisador Adriano Gianotto fala sobre a evolução do povo surdo na conquista de seus direitos e espaço na sociedade - (Foto: TV ALEMS)

A comunidade surda vem ganhando presença na sociedade, em razão do protagonismo deles na busca por mais inclusão. No entanto, na história do mundo, nem sempre foi assim. Entender esse histórico e compreender a forma com que o povo surdo começou a sua luta por reconhecimento foram temas de uma pesquisa feita por Adriano de Oliveira Gianotto, e assunto da nova edição do MS em Pesquisa, exibido pela TV Assembleia.

Esta edição do programa MS em Pesquisa contou com um intérprete de libras

A inclusão social do surdo é um processo recente. Essas pessoas sempre existiram, mas só no final do século XVII, na França, começou um entendimento de que o surdo era capaz de se comunicar. A partir daí, explica Adriano durante a entrevista a Thiago Frison, é que o surdo passou a ser mais visível à sociedade.

Outro ponto importante da pesquisa refere-se a questão da territorialidade. Para sentir-se pertencente a um povo ou sociedade, não apenas o surdo, mas qualquer pessoa, precisa compartilhar códigos culturais e linguísticos com os demais – o que no caso do surdo, por muito tempo, foi uma barreira. A luta para sentir-se pertencente é que levou o surdo a assumir o protagonismo de sua luta, e buscar mudanças legais e culturais que permitissem que ele pudesse conviver numa sociedade inclusiva.

