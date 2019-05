Hipertensão arterial é tema do Saúde em Foco da TV Assembleia 

O cardiologista Carlos Eduardo Zanon alerta para os riscos da pressão alta

Nesta edição o Programa Saúde em Foco, da TV Assembleia, aborda os perigos da hipertensão arterial, uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. No Brasil, 20% da população e metade das pessoas com mais de 65 anos sofrem de hipertensão.

Também chamada de pressão alta, a hipertensão é o problema médico mais comum em toda a população mundial. É uma doença silenciosa que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar a paralisação dos rins.

A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente pelo corpo. Para falar desse assunto, o entrevistado do Programa Saúde em Foco é o cardiologista Carlos Eduardo Zanoni, que explica quais são os principais fatores que influenciam os níveis de pressão arterial, além de dar dicas de como controlar e de prevenir a doença.

