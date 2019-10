Herculano visita o Hospital Evangélico de Dourados

O Deputado Estadual Herculano Borges, acompanhado do vereador Sérgio Nogueira, visitou as instalações do Hospital Evangélico de Dourados nesta segunda feira, dia 30 de setembro. Na ocasião o superintendente Wesley Ferreira, o diretor financeiro Filipe Cunha e a diretora clínica Doutora Cenilse Lima Silva Berbe, apresentaram as ações e planejamento da instituição que estão sendo estabelecidas neste novo período da administração, sob a responsabilidade do Instituto Mackenzie.

Herculano, comprometeu-se a enviar emenda para o departamento de cardiologia e fazer a interlocução com a bancada estadual, para a formulação de emendas individuais e coletivas com intuito de contribuir na instrumentalização do hospital evangélico.

“Em questões relativas à melhoria da Saúde, não pode haver individualismo, ações que só trazem benefício político para o parlamentar. Temos que somar esforços e contribuir com as instituições que fazem um trabalho sério e de excelência, como é o caso da nova gestão do Hospital Evangélico de Dourados”, disse o deputado Herculano.