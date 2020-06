Herculano solicita a reabertura do Parque das Nações Indígenas e retomada de atividades

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (03), o Deputado Estadual Herculano Borges, fez duas indicações ao Governo do Estado - (Foto: Divulgação)

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (03), o Deputado Estadual Herculano Borges, fez duas indicações ao Governo do Estado, uma solicitando a retomada do Programa Amigos do Parque e a outra a reabertura do Parque das Nações Indígenas, bem como recomende aos municípios que adotem medidas em seus parques e praças, seguindo as normas de biossegurança.

“No início da pandemia, as atividades foram suspensas e atualmente muitas pessoas voltaram a frequentar as avenidas do Parque dos Poderes, o que está gerando aglomerações, principalmente aos finais de semana. Com relação ao Parque das Nações, é necessário sua reabertura de forma ordenada, respeitando o distanciamento e limitando o número de usuários. Sou profissional de Educação Física e conheço os benefícios da atividade física, tais como: melhora dos sistemas imunológico, cardiovascular e saúde mental, sem contar com a maior absorção de Vitamina D e liberação dos hormônios do prazer, como a serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina”, disse Herculano Borges.

O Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Corrêa também assinou a indicação como autor e vai contribuir na articulação para que as medidas sejam atendidas pelo governo e vigorem o mais rápido possível.