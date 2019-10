Herculano participa das comemorações de 40 anos da escola Emygdio Campos Widal

Na manhã desta quarta-feira (9), o Deputado Herculano Borges participou das comemorações da Escola Estadual Emygdio Campos Widal que completa 40 anos de atividades.

Com sua estrutura totalmente revitalizada, a escola que faz parte do programa Escola de Autoria, trabalha com a oferta do ensino médio em tempo integral para 410 alunos.

"Para mim é uma manhã muito emocionante, tenho uma particularidade que me liga a esta escola! O Emygdio Campos Widal é meu Bisavô. Ele foi um maestro autodidata. Nós herdamos dele o amor a cultura e a educação. Aproveito a oportunidade e já faço compromisso de enviar emendas para a escola." disse Herculano Borges.