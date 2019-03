Herbert Assunção assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Herbert Assunção é formado em Administração e, atualmente, faz doutorado em Ciências Econômicas, com ênfase em Administração Pública - Foto: Divulgação

Herbert Assunção assumiu na manhã desta terça-feira (19) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedesc). O prefeito Marquinhos Trad participou da apresentação do novo secretário aos servidores e falou sobre suas expectativas.

“Todos os cargos que ele ocupou nos indica que estamos no caminho correto para o desenvolvimento da cidade, mas treino é treino e jogo é jogo. Estamos colocando ele para jogar conosco, para que ele devolva um trabalho de excelência para a nossa cidade, com ética e zelando pela coisa pública. Assim, vamos desenhar uma nova administração”, disse o prefeito em suas boas-vindas.

Voltado para o ramo da pesquisa e tecnologia, o novo secretário salientou que a princípio fará um diagnostico dos projetos que já estão em andamento na secretaria e que, a pedido do prefeito, irá estreitar os laços com as universidades e empresas, gerando trabalho, renda e trazendo novos empreendimentos para a Capital.



Herbert Assunção foi nomeado na segunda-feira (Reprodução/Assessoria)

“Hoje mesmo, já pude perceber que temos muitas ideias e projetos bons na casa. Um dos nossos objetivos agora é nos aproximar muito mais das universidades e do mundo empresarial para fomentar ainda mais o desenvolvimento de Campo Grande. O prefeito me pediu para fazer mais pela nossa cidade e esse é o meu objetivo”, declarou Herbert.

Herbert Assunção é formado em Administração e, atualmente, faz doutorado em Ciências Econômicas, com ênfase em Administração Pública. Com mais de 20 anos de experiência em Consultorias em Gestão Pública, o administrador já integrou os conselhos do Sebrae, do Conselho Regional de Administração e da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul.

Assunção também foi diretor da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento ao Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e secretário-executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).